Circuit des 24h du Mans

Il est de ces compétitions tellement populaires que leur aura déborde le seul domaine sportif : les 24h du Mans font partie de celles-là. Outre sa dramaturgie singulière (une journée entière de course, l’endurance au sens pur), la course doit sa popularité au fait qu’elle emprunte des routes publiques, ouvertes toute l’année, sur les trois quarts de son tracé. De quoi expliquer les milliers de touristes qui viennent chaque année fouler l’asphalte sarthois. Le circuit actuel, d’une longueur record de 13,626km, s’étale au cœur du département, entre le sud du Mans et la commune de Mulsanne, et alterne les zones routières et boisées, les plats et les tronçons bosselés. A ce titre, le virage de Mulsanne ravit les aficionados : découvert, légèrement surélevé, il marque un ralentissement brutal de 300 à 90 km/h. Les pneus crissent et quittent le sol, le spectacle est total depuis les tribunes. De nombreux clubs automobiles vous proposent également de vivre ce circuit particulier de l’intérieur, grâce à des baptêmes en binôme avec de véritables pilotes professionnels.