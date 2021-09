Et pour cause, au cours de votre exploration extérieure du site, le pont coudé qui mène au petit pavillon Renaissance ne vous laisse pas indifférent. L’abbaye de Brantôme possède bien des particularités. Abritant la mairie de la commune, ainsi qu’un musée, les murs de cette institution semblent bénéficier d’une vitalité peu commune pour un bâtiment millénaire. En admirant la charpente monumentale des dortoirs ou en grimpant les marches de l’escalier à encorbellement dit de « Vauban », l’originalité de l’abbaye ne fait plus aucun doute. Et il vous reste encore à découvrir le musée dédié à Fernand Desmoulins, artiste du siècle passé qui avait la « capacité » de dessiner sous l’influence d’esprits défunts. Plus qu’une simple étape historique pendant votre aventure périgourdine, l’abbaye de Brantôme est une escale où la fantaisie et la spiritualité se rencontrent.