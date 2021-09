Abbatiale Saint-Pierre de Moissac

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il se murmure que « celui qui n'a pas vu le portail de Moissac, celui-là n'a rien vu ». Fondée à la fin du VIIIe siècle par des moines bénédictins, à la confluence entre le Tarn et la Garonne, l'abbaye Saint-Pierre de Moissac a connu son apogée aux XIIe et XIIIe siècles. Joyau de l'art roman, elle abrite deux chefs-d’œuvre inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : le portail de l'abbatiale et le cloître.L'abbatiale s'ouvre sur un des plus monumentaux portails d'art roman. Grandiose par sa taille et par sa riche décoration, il donne sur la place du village médiéval et raconte, gravé sur son tympan, l'épisode de l'Apocalypse. Le Christ trône au milieu de la scène, bénissant le peuple. La qualité et les détails des sculptures ne vous échapperont pas, comme ce visage mélancolique du prophète Jérémie, et les démons et créatures fantastiques, qui vous plongeront dans l'univers du Moyen Age.