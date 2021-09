Abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe

L’abbaye de Saint-Savin se trouve à une quarantaine de kilomètres de Poitiers, dans la Vienne. Entre forêts et cours d’eau, l’abbaye fait son âge : plus de mille ans !



Passez les jardins pour découvrir les bâtiments conventuels, construits au XVIIe siècle en pierre calcaire rose d’Antigny, ou beige, de Chauvigny. Les moines partis, vous pouvez visiter, sans déranger, la salle capitulaire, le réfectoire, et prendre l’escalier de pierre pour monter jusqu’aux cellules des moines.

Le bâtiment le plus impressionnant est incontestablement l’église abbatiale. Au bord de la rivière Gartempe, de style roman, elle est flanquée d'une flèche gothique atteignant 76m d’altitude.



La nef, élégante et dégagée, surprend par sa hauteur et son volume. L’émerveillement vient en découvrant ses ornements : les murs et les voûtes sont presque entièrement recouverts de peintures datant des Xie et XIIe siècles. L’abbaye de Saint-Savin dispose de la plus grande collection de peintures romanes d’Europe, ce qui lui valut d’être qualifiée de "Sixtine de la peinture romane" par André Malraux, alors ministre de la Culture.