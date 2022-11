Depuis 2018, la Fédération Française de Carrosserie organise un évènement réunissant les acteurs clés du transport et de la logistique : Les Rencontres de la Filière. Le temps d’une journée, ces professionnels du secteur se réunissent pour discuter des enjeux majeurs de leurs métiers, et promouvoir entre autres les solutions innovantes élaborées, en réponse notamment aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Au programme : conférences, débats, netwotrking… et même des expositions de véhicules.



Transition énergétique oblige, des véhicules « nouvelles énergies » seront de la partie. Une bonne occasion de venir découvrir ces nouveaux modèles dans les allées du Matmut Stadium Gerland de Lyon et de retrouver l’un des plus grands plateaux européens de véhicules industriels et urbains. Les constructeurs vous présenteront ainsi leurs toutes dernières initiatives en matière de véhicules à énergies alternatives (électricité, hybridation, gaz ou hydrogène). Stéphane Raux, chef du département Synthèse Technologiques à l’IFPEN-Lyon exposera notamment son point de vue sur les solutions alternatives au diesel dans les transports.

Organisé tous les 2 ans en alternance avec le célèbre salon biennal Solutrans, cet événement permet aux professionnels de la route de se retrouver et échanger sur leur quotidien. Cette année un invité de marque sera présent en la personne de Luc Chatel, ancien ministre de l’Education nationale et actuel président de la plateforme automobile PFA, pour recevoir le prix de l’Homme de la Filière 2022. Retrouvez également votre émission « Les Routiers sont toujours Aussi Sympas » en direct du salon pour une spéciale animée par Sébastien Ponchelet.



On vous attend nombreux pour ce rendez-vous incontournable du secteur des transports !