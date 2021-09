Mâcon, la ville de Lamartine, abrite le charmant petit musée des Ursulines. La plus méridionale des cités de Bourgogne possède un petit joyau à ne pas manquer. D’autant qu’il est implanté dans un remarquable bâtiment du XVIIe siècle : un couvent à l’histoire mouvementée. Quand les Ursulines s’installent, en 1615, il leur faut un beau couvent. Elles l’attendent 60 ans. En 1675, le couvent actuel est construit. On y assure l’éducation des jeunes filles de la noblesse et de la bourgeoisie. Elles sont accueillies dès 1680. La Révolution française, en 1793, s’empare du couvent et le transforme en maison d’arrêt. Le père de Lamartine y est d’ailleurs incarcéré. Il y côtoie des prêtres qui seront envoyés en Guyane à partir de 1794. Deux ans plus tard, le couvent des Ursulines est réquisitionné par l’armée. On l’appelle la caserne Puthod jusqu’en 1929. Et ce n’est qu’en 1968 que le couvent se mue en musée.