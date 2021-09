Château Renaissance de Roussillon

Les salles sont encore hantées par quelques grands personnages historiques. En 1559, Michel de L’Hospital, chancelier de France et protecteur des poètes de la Pléiade, s’y repose. Cinq ans plus tard, en juillet 1564, Catherine de Médicis, mère du roi Charles IX, fuit la peste qui sévit à Lyon. Elle interrompt sa visite du royaume et se réfugie à Roussillon, avec son jeune fils de 14 ans. La cour suit. En août 1564, Charles IX et sa mère résident toujours au château de Roussillon. Entre deux fêtes, on cherche une idée lumineuse pour unifier le royaume… Il faut uniformiser le calendrier pour gommer les particularités régionales ! L’idée est adoptée. Le 9 août 1564, l’Edit de Roussillon est signé dans la salle haute du château, en présence de Charles IX et de sa mère. Selon l’article 39, l’année commencera, dans tout le royaume, le 1er janvier. Revivez ce moment historique, lors d’une visite-guidée haute en couleurs ; car ce château a conservé son âme et son caractère.