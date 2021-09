Besoin de changer d’air ? Du 29 mai au 19 juin, participez au Printemps à la ferme, organisé par la Chambre d’agriculture de Lot-et- Garonne et l’Association Agriculture et Tourisme regroupant les marques Bienvenue à la Ferme et Marchés des producteurs de pays. L’événement, a pour vocation de permettre aux agriculteurs de se faire connaître et de mettre en valeur leurs produits. Pas moins de 87 fermes, réparties sur trois secteurs du département, participent à l’édition 2021 !