Les Pyrénées Atlantiques célèbrent Noël

Hendaye fête Noël !

Accès en voiture : Via l’autoroute A63, Hendaye (sortie n°1)

Plus d’infos : www.hendaye-tourisme.fr





Noël 2020 en musique à Pau !

Accès en voiture : Via l’autoroute A64, Pau (sortie n°10)

Plus d’infos : www.pau.fr



Etat d'urgence sanitaire : Ces événements vous sont proposés dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire leur annulation pourrait être décidée.