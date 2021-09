La route des seigneurs du Pays basque

sur les terres du roi des Pyrénées

Au Pays basque, les châteaux sont des forteresses aux murs si épais que les tours et les chemins de ronde ne servent pas qu’à faire joli. Le château de Morlanne fut érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn. Plus connu sous le nom de Gaston Fébus, surnom en référence au soleil et à sa blonde chevelure, il se l’est choisi lui-même après une croisade en Prusse. Prince, écrivain et poète, Gaston Fébus, connu pour être l’un des meilleurs chasseurs de son époque, a profité de la guerre de Cent Ans pour tenter d’unifier toute la Gascogne et les Pyrénées sous sa bannière.



Pour parvenir à son objectif, il a fait construire plusieurs forteresses, dont celle de Morlanne. Avec ses murs épais, son chemin de ronde et sa tour crénelée, elle semble, plus de 600 ans après sa construction, toujours prête à défendre la patrie. Plus paisible, le village, au bas de la forteresse, charme avec sa petite église et ses demeures des XVIIe et XVIIIe siècles.



La route des seigneurs continue vers Pau, la capitale du Béarn depuis 1464. Le château, construit sur un éperon rocheux, surplombe le Gave. Si une fortification était présente dès le Xe siècle, elle a été augmentée par Gaston Fébus qui a fait du château une citadelle imprenable. Ses successeurs ont apporté eux aussi leur pierre à l’édifice, qu’il s’agisse de son fils, Gason IV de Foix-Béarn, d’Henri II ou de Napoléon III. Mais le fait le plus marquant concernant le château est sans nul doute la naissance du bon roi Henri IV. Dans le musée du château une pièce étonnante est exposée. Il s‘agit du berceau du futur roi de France : une carapace de tortue ! Recouvert d’un velours bleu profond à fleurs de lys, surmonté de six lances de bois doré ornées de drapeaux et entouré d’une couronne de lauriers, il prédestinait un destin grandiose…



Le voyage se poursuit au château de Montaner où une tour de guet et des murailles comme une gigantesque arène sont les seuls vestiges. Cela résume assez bien l’esprit combatif de Gaston Fébus. Reprenez la route pour découvrir le village d’Oloron-Sainte-Marie, point final de votre voyage en pays basque. Son château, partiellement en ruines, n’est plus très effrayant. Mais dans cette ville d’art et d’histoire, l’intérêt est ailleurs. Montez la tour de la Grède pour observer les superbes vallées d’Ossau, d’Aspe, et au loin les cols pyrénéens. S’il n’y a pas ici de forteresse guerrière, il y a sans nul doute des raisons de se battre.