La route Atlantique Pyrénées

entre terroir et spiritualité. Le pays basque

Les légendes et paysages cathares passés, place au patrimoine gastronomique de Tarbes. Tout comme la cité bigourdane se situe à mi-distance entre le Béarn et la Gascogne, le haricot blanc de Tarbes est au centre de la spécialité béarnaise et toulousaine : respectivement la garbure et le cassoulet. Le voyageur aux papilles alertes ne s’y trompera pas. Non loin des verdoyantes allées du jardin Massey où se promènent quelques paons, c’est dans le quartier natal du Maréchal Foch qu’il faut se rendre. Là, après avoir arpenté les avenues lumineuses autour de la place de Verdun, vous savourez les meilleures spécialités à base de haricots tarbais.



En prenant la direction de Pau et de sa garbure, vous suivez le cheminement du haricot aux origines aztèques jusqu’au pays d’Henri IV et de sa fameuse poule au pot. Depuis le panoramique boulevard des Pyrénées, les gourmands suivront les pistes ouvertes par le haricot pour découvrir les secrets de la sauce béarnaise et de la ventrèche. Finalement, ce n’est ni au château dominant la ville, ni dans l’ancien palace, l’hôtel de Gassion, que vous découvrez l’âme paloise mais dans les halles, en plein centre-ville.



Loin de se limiter à l’ossau-iraty, l’identité gastronomique du pays basque s’est forgée à travers des produits mythiques. Le temps de se creuser l’appétit au cours d’une visite du cloître de Sainte-Marie de Bayonne, ou de la rue du Pilori aux façades bourgeoise, et voici l’heure du thé. Il est temps de choisir la plus belle part de gâteau basque aux cerises à la Maison Pariès et d’admirer le jour tomber sur la Nive.



Face à Bayonne, comme une sœur rivale, il y a Biarritz, ville très différente avec ses immenses plages et ses défilés de surfeurs. Authentique tout de même : sous les halles, pintxos et jambons de Bayonne s’apprécient dans une ambiance 100% basque.



Cette ambiance se retrouve en prenant la direction des hauteurs, par la route impériale des Cimes, jusqu’à Espelette. Célèbre grâce au piment rouge qui sèche sous les fenêtres rouges des maisons, le village attire les gourmets en quête de saveurs relevées. Vous voilà dans ce que le pays basque a de plus pittoresque.



Avec la route de l’Atlantique au Pyrénées, c’est tout le sud-ouest de la France qui s’offre à vous, truculent et turbulent, à l’image de ses traditions et de son histoire.