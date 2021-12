Noël à Menton

Parce que la magie de Noël ne s’arrête jamais en cette période de fin d’année, la ville de Menton a prévu chaque jour des animations pour vous plonger dans un voyage fabuleux. Manèges, spectacles, déambulations festives, parades, ateliers de décorations et de gourmandises, parade nocturne, jeu de piste… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Profitez également de votre venue pour flâner dans le marché de Noël avec sa grande roue et sa patinoire sur l’esplanade Francis Palmero et mail du Bastidon.



Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la ville de Menton*.