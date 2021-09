Le prince Albert Ier était surnommé le "Prince des mers". Le Musée océanographique de Monaco vous propose de le suivre dans l'une des 28 expéditions océanographiques qui le menèrent du Cap-Vert à l’océan Arctique. L'espace musée de l'institut océanographique vous dévoile en effet la plus grande collection d’instruments océanographiques au monde. On se fait joliment peur en découvrant l’ours polaire naturalisé et on imagine la difficulté des premières expéditions sous-marines avec le scaphandre créé par Karl-Heinrich Klingert en 1797, exposé dans le cabinet de curiosités.

Extrêmement moderne, la principale salle du musée vous fait longer une superbe coque de bateau d’une trentaine de mètres. Avec ses expériences immersives et sa scénographie moderne et élégante, le Musée océanographique montre qu’il est entré dans l’ère moderne. A la suite de son père, Rainier III, le prince Albert de Monaco agit lui aussi pour la préservation de la faune et de la flore marines. Les spécimens présents dans les aquariums sont ainsi pour le plus souvent élevés en réserves, de façon à ne pas prélever d’animaux dans la nature mais, au contraire, à préserver des espèces menacées afin de les réintroduire plus tard dans leur milieu naturel. Un véritable sanctuaire.