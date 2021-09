Après 20 mois de travaux, le musée de la ville a fait peau neuve et propose une semaine entière pour découvrir ses nouveautés. Du 17 au 26 septembre replongez dans l’histoire de la Résistance à travers un programme complet : visites guidées, exposition, conférences, reconstitution historique et même un spectacle de Son et lumière intitulé "Saint-Marcel, de l’ombre à la lumière".



Le musée qui va vous replonger dans la Seconde Guerre mondiale

Dans ce bâtiment modernisé, plus de 1000 objets sont installés pour perpétuer la mémoire de ces hommes et femmes. Durant le parcours, les armes, les véhicules, mais aussi les tuniques et les vestes des déportés ainsi que des objets du quotidien ont été choisis pour transmettre l’émotion aux visiteurs. Des contenus interactifs et multimédias ont également été installés pour vous plonger complétement dans l’atmosphère de l’époque et ainsi vivre une expérience inédite.



Le 18 juin 1944 : rappel historique

Sur ce site, le 18 juin 1944 eu lieu une bataille mémorable. L’armée allemande fut mise en échec. Plus de 2000 résistants bretons et 150 parachutistes de la France libre, largués quelques jours auparavant, font face aux troupes allemandes. Les résistants parviennent à leur infliger de lourdes pertes et ainsi montrer que cette armée n’était pas invincible.



De passage en Bretagne, faites une pause par la commune de Saint Marcel pour découvrir un musée chargé d’histoire.