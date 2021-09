Remparts de Saint-Malo

Les corsaires devaient sûrement apprécier le panorama entre deux batailles contre les Anglais. Plus paisible, votre promenade entre la tour Bidouane et le bastion de la Hollande vous offre une des plus belles vues depuis les remparts. Votre regard embrasse l’horizon, de la pointe de la Varde jusqu’au cap Fréhel. En arrière-plan : Saint-Malo. Les remparts suivent ensuite la plage de Bon-Secours. En passant, admirez la tour Notre-Dame, dans laquelle est percée la porte des Bés. Oxygénez-vous en revenant vers la Grand’Porte. Vous surplombez alors la plage du Môle et le môle des Noires. Du bastion Saint-Philippe au bastion Saint-Louis, vous longez l’étonnant alignement des maisons de corsaires. Le célèbre Robert Surcouf a vécu dans l’une d’entre elles, près de la porte de Dinan… En redescendant des remparts, vous avez l’embarras du choix : visiter le musée d’Histoire de la ville et d’Ethnographie du pays malouin, arpenter les salles du château de Saint-Malo, ou admirer les bateaux sur le port de Saint-Malo et rêver d’aventures en mer !