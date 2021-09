Océanopolis - Parc de découverte des Océans

Brest, face à l’Atlantique, était bien placée pour accueillir un centre de découverte des océans. Et, depuis 1990, la ville abrite Océanopolis. Cette vitrine des sciences de la mer raconte l’histoire naturelle de l’océan. C’est un lieu unique, non seulement spectaculaire, mais qui accomplit également "une mission de médiation scientifique avec pédagogie et créativité", affirment ses concepteurs. Océanopolis ouvre tout d’abord un seul pavillon. Cet "aquarium-muséum" est consacré aux régions tempérées du globe. En 1990, on l’appelle encore la Maison de la mer. C’est un centre de culture scientifique et technique. Dix ans plus tard, deux autres pavillons voient le jour. Le premier abrite les écosystèmes polaires. Le second, le milieu marin tropical. L’aquarium d’origine devient un vrai parc de découverte des océans. Un sentier des loutres est créé en 2013. Océanopolis est le seul parc en France à présenter les loutres de mer du Pacifique nord.