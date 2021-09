Les vendredi 9 et samedi 10 juillet 2021, rendez-vous à Tarbes pour 3 jours des festivités autour du Tricentenaire du 1er Régiment de hussards parachutistes. De multiples activités et surprises vous y attendent ! Cet événement sera principalement marqué par deux représentations aériennes de la Patrouille de France au-dessus de l’aérodrome de Laloubère.

Préparez-vous le vendredi 9 juillet à 15h30 et le samedi 10 juillet à 11h45 pour un show de haut vol !