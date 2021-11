Rendez-vous d’abord place Kleber pour admirer le Grand Sapin. Cette année, l’arbre majestueux s’habille de décorations en bois brut et de silhouettes contemporaines évoquant les moules à Bredele, ces petits gâteaux typiquement alsaciens ainsi que la Cathédrale. Pour l’inauguration vendredi 26 novembre, une chorale composée de chanteurs amateurs se produira à partir de 18h en différents points de la ville. Profitez-en pour admirer le chemin des étoiles, plus de 600 étoiles lumineuses installées à travers la Grande Ile pour sublimer le patrimoine architectural et historique de Strasbourg. Au cours de votre balade, arrêtez-vous devant l’Hôtel de Ville et laissez-vous embarquer par un spectacle inédit. Pour la première fois dans l’histoire de « Strasbourg capitale de Noël », la façade s’animera de contes mettant en scène le Christkindel, cet enfant Jésus coiffé d’un voile qui - dans la tradition allemande et alsacienne - apparaît le soir de Noël.