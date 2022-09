Vivez les 21e Lisztomanias à Châteauroux (A20)

« Aimez-vous Brahms et Liszt ? » est donc le thème de cette 21e édition. Bien que contemporains, Franz Liszt et Johannes Brahms (1833-1897) ont développé des univers très éloignés. Même s’il était l’aîné, Liszt a très vite incarné l’idée de progrès dans sa musique. Son confrère allemand a toujours préféré un certain académisme. Les deux génies se sont connus et fréquentés dans la jeunesse de Brahms. On suppose même que Liszt a déchiffré certaines de ses pages devant son jeune ami ! Leurs points communs ? L’amour de Bach et de Beethoven, la virtuosité de Paganini ou encore le goût pour la musique tsigane. Parmi les artistes invités cette année : les pianistes Geoffroy Couteau, Joseph Moog, Philippe Bianconi, Jean-Baptiste-Doulcet, Marie Vermeulin, Goran Fillipec, John Gade, Tanguy de Williencourt, Yoan Héreau, l’Ensemble vocal Aedes, le Quatuor Hermès, le violoncelliste Marc Coppey, le violoniste Nicolas Dautricourt et beaucoup d’autres. Une affiche prestigieuse pour célébrer deux compositeurs de génie.