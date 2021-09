Organisé pour la première fois en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est l’événement de la rentrée ! Du 10 au 12 septembre, Les Terres de Jim vous accueillent sur un site exceptionnel de 100 hectares au cœur de Corbières, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à deux pas de l’autoroute A51. Cette grande fête de la nature, organisée par les Jeunes Agriculteurs 04, vous propose d'explorer les coulisses de l’agriculture et de découvrir les terroirs le temps d’un week-end.

Des animations familiales pour découvrir les richesses de notre patrimoine

Durant trois jours, plus de 100 animations vous seront proposées dans une ambiance festive et conviviale pour découvrir le monde de l’agriculture et toutes les richesses des produits locaux : marché de producteurs, concours de labour, championnat de France de tonte de moutons, courses d’obstacles, spectacles équestres, grande roue… Le samedi soir sera plus que jamais placé sous le signe de la fête avec un feu d’artifice et un concert DJ électro.

Venez rencontrer les équipes de VINCI Autoroutes dans le village partenaire de Terres de Jim

Engagées dans une politique environnementale forte, les équipes de VINCI Autoroutes seront présentes au village partenaire de Terres de Jim. Venez à leur rencontre pour échanger sur les actions que nous menons, en présence de notre partenaire du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement). Des animations et des activités ludiques seront proposées : jeux du tri des déchets et du recyclage, casque de réalité virtuelle pour découvrir les écoponts, exposition sur la zone des Piles située en bordure de l’A51…



Nous vous attendons nombreux !