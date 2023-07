Créée dans les années 1380 pour le duc Louis Ier d’Anjou, fils du roi Jean le Bon, la tenture de l’Apocalypse est la plus grande et la plus ancienne tapisserie historiée conservée dans le monde : 67 scènes se déroulent sur 104 mètres de longueur. Environ 500 m² subsistent de ses 840 m² d'origine. Elle présente l’Apocalypse de saint Jean, dernier livre de la Bible et interprète le récit en l’ancrant profondément dans son temps, le XIVe siècle. Joyau de l’art médiéval occidental, cette tapisserie de lice réalisée en laine, au tissage d’une très grande finesse, constitue également un véritable manuscrit géant tissé. Vraisemblablement destinée à être exposée lors de grandes cérémonies publiques, elle se présente comme le prototype d’un nouveau média au service de l’affirmation des ambitions politiques d’un prince, son commanditaire, frère du roi Charles V.



Léguée à la cathédrale Saint-Maurice d’Angers par le roi René à la fin du 15e siècle, elle y est exposée lors des grandes cérémonies religieuses. Malmenée au 18e siècle, elle est restaurée au siècle suivant et voyage ensuite partout dans le monde, d’Expositions universelles en musées. Classée Monument historique en 1902, devenue propriété de l’État en 1905, elle est présentée en permanence depuis 1954 dans la galerie construite pour l’accueillir au château d’Angers.

Elle rejoint au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789-1791), l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, les films des frères Lumière et la broderie de Bayeux.



Source : Centre des monuments nationaux