Depuis sa création en 1981, le Festival Jazz à Vienne célèbre l’univers du jazz durant les deux premières semaines de juillet. Chaque année, de nombreux festivaliers viennent à la rencontre des 1 000 artistes se produisant sur 4 scènes dont le Théâtre Antique, le lieu emblématique de Jazz à Vienne. Sur les 250 concerts proposés, 200 sont gratuits.

Réel mélange entre modernité et ancien, métissage musical sincère, le festival riche de sa diversité se veut pluriel et ouvert à tous. Pour sa 40ème édition, le festival se déroule du 23 juin au 10 juillet 2021.



Covid oblige, l’événement se tiendra avec une jauge ne dépassant pas les 5 000 personnes afin de respecter les règles de distanciation sociale. Le Théâtre Antique de Vienne accueillera cette année encore une belle et longue liste d’artistes. Au programme : Ibrahim Maalouf, Ayo, Salif Keita, Thomas Dutronc, Imany, Roberto Fonseca…