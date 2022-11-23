Haute-Garonne, Occitanie
Futurapolis Planète revient à Toulouse avec Le Point et VINCI Autoroutes
Toulouse accueille les 24, 25 et 26 novembre 2022 Futurapolis Planète, le rendez-vous organisé par l’hebdomadaire Le Point consacré à l’innovation et aux enjeux de la société de demain. VINCI Autoroutes, partenaire de l’événement, sera présent pour évoquer la décarbonation des mobilités au sein des territoires.
La décarbonation des mobilités au menu d’une conférence animée par VINCI Autoroutes
Passionné d’innovations et de technologie ? Rendez-vous jusqu’au 26 novembre 2022 au Quai des Savoirs à Toulouse pour la nouvelle édition de Futurapolis Planète. Experts, innovateurs, chercheurs et entrepreneurs vous attendent pour 3 jours de débats et de conférences sur les thèmes de l’innovation, la technologie et l’écologie. Parmi les conférences à ne pas manquer, rendez-vous jeudi 24 novembre à partir de 19h30. Christophe Hug, directeur général adjoint de VINCI Autoroutes animera une table ronde sur le thème « Comment révolutionner la mobilité ? ». A l’heure de la décarbonation indispensable de la mobilité qui représente 1/3 des émissions carbone, la mobilité automobile doit y prendre part, quand on sait qu’elle constitue la majorité des émissions du secteur des transports. La solution ? Révolutionner le secteur des mobilités routières en transformant notamment le réseau autoroutier. Face à cette urgence, VINCI Autoroutes s’engage en transformant ses infrastructures et ses services pour développer massivement les nouveaux usages de mobilité décarbonée.
L’intervention très attendue d’André Broto, expert des mobilités
Autre temps fort de ce Futurapolis Planète, la conférence « Voiture électrique, ZFE et prix de l’essence : quand la mobilité met le feu aux poudres » (vendredi 25 novembre à 14h). Un échange coanimé par André Broto, directeur de la stratégie entre 2010 et 2020 chez VINCI Autoroutes. Auteur du livre Transports : les oubliés de la République (Editions Eyrolles), cet expert des questions de mobilité routière viendra débattre autour du thème des inégalités liées aux mobilités. Alors que la fin des voitures thermiques neuves est annoncée pour 2035, que l’essence se raréfie par endroits et que les zones à faible émission provoquent des tensions dans certaines communes, il tentera de répondre à une question cruciale : comme résoudre la problématique des « oubliés » du territoire ?
Philo, jeux vidéos et contenu de nos assiettes
D’autres thèmes très divers seront abordés au cours de cette édition comme « La philosophie peut-elle sauver l’innovation ? » (jeudi 24 novembre à partir de 17h), un table ronde animée par le philosophe Xavier Pavie, directeur notamment de programme au Collège International de Philosophie. Quelle place l’alimentation occupera dans la société de demain ? Pour le savoir, assistez au débat « Notre assiette, dernier refuge du plaisir coupable » (11h15, vendredi 25 novembre), animé – entre autres – par Jean-Pierre Poulain, sociologue de l’alimentation et le chef étoilé Pierre Lambinon. Enfin le jeu vidéo sauvera-t-il la culture française ? Vaste question qui fera l’objet d’un débat à 16h, le vendredi 25 novembre en présence d’Anne Dévouassoux, co-fondatrice de l’association Women in Games France.
Informations pratiques
Futurapolis Planète
Quai des savoirs, 39 allée Jules-Guesde,
31000 Toulouse
Dates : Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
L’accès aux conférences est gratuit en s’inscrivant sur ce lien : evenements.lepoint.fr/futurapolis-planete