Passionné d’innovations et de technologie ? Rendez-vous jusqu’au 26 novembre 2022 au Quai des Savoirs à Toulouse pour la nouvelle édition de Futurapolis Planète. Experts, innovateurs, chercheurs et entrepreneurs vous attendent pour 3 jours de débats et de conférences sur les thèmes de l’innovation, la technologie et l’écologie. Parmi les conférences à ne pas manquer, rendez-vous jeudi 24 novembre à partir de 19h30. Christophe Hug, directeur général adjoint de VINCI Autoroutes animera une table ronde sur le thème « Comment révolutionner la mobilité ? ». A l’heure de la décarbonation indispensable de la mobilité qui représente 1/3 des émissions carbone, la mobilité automobile doit y prendre part, quand on sait qu’elle constitue la majorité des émissions du secteur des transports. La solution ? Révolutionner le secteur des mobilités routières en transformant notamment le réseau autoroutier. Face à cette urgence, VINCI Autoroutes s’engage en transformant ses infrastructures et ses services pour développer massivement les nouveaux usages de mobilité décarbonée.