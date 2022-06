Il atténue le réchauffement climatique, nourrit l’humanité et alimente le cycle de l’eau… On ne le sait pas forcément, mais l’océan rend de précieux services à la planète et à ses habitants ! Sans l’océan, la vie sur terre serait tout simplement impossible. « L’océan des solutions », est d’ailleurs le thème retenu pour la 6e édition de la Fête de l’océan qui se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 à l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée, à Paris. Ateliers scientifiques et ludiques, spectacles, expériences gustatives… le programme est riche pour vous permettre de venir découvrir, en famille, les multiples solutions pour sauver l’océan et donc… la planète !