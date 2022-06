Vous aimez le cinéma d’Agnès Varda ? Ne manquez pas la cérémonie d’ouverture de cette 2e édition. Rosemary Standley, chanteuse du groupe Moriarty, P.R2B, Marie Oppert ou encore Neïma Naouri interpréteront des chansons en hommage à la réalisatrice de L’une chante l’autre pas. Le spectacle, animé par les musiciens de Michel Legrand, reprendra des titres d’hier et aujourd’hui reflétant la résilience et le combat des femmes. Le festival se poursuivra le lendemain avec un spectacle inédit du groupe IAM. Un show exceptionnel qui mêlera des titres du Warrior Tour et des images d’archives retraçant l’histoire d’un des groupes les plus mythiques du rap français. Ne manquez pas non plus Le Cinéma de Serge Gainsbourg, une soirée entière dédiée à l’auteur compositeur de génie. François Fabian, Clotilde Hesme, la Grande Sophie ou encore Dominique Besnehard rendront hommage au cinéma de Serge Gainsbourg dans un spectacle mis en scène et en images par Alex Beaupain.