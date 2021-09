Festival de musique baroque de Chédigny

Tout commence en 2018 lorsque la commune organise un concert de musique dans l’église. Grâce au bouche à oreilles, l’événement réunit beaucoup de monde et le lieu de culte devient trop petit pour accueillir les festivaliers. Un an plus tard, l’organisation fait les choses en grand, la salle des fêtes et l’église sont les lieux où le public pourra assister aux représentations. Les festivaliers découvrent alors un opéra-ballet en costumes avec plus de quarante chanteurs et des ateliers organisés dans l’école du village. Mais la canicule vient stopper l’enthousiasme du public et malgré les diverses animations, la fréquentation est en forte baisse. En 2020, l’évènement est annulé du fait de la pandémie.



Pour son retour cette année, venez vous immerger dans un monde d’un autre temps et laisser-vous emporter par l'univers baroque.