2500 lanternes, 80 artistes et pas moins de 45 tableaux pour 2 mois de représentation. C’est le programme qui vous attend à partir du 1er décembre 2021 au cœur de la capitale de l’aéronautique de la Haut-Garonne.

Dès la tombée de la nuit venez déambuler dans le parc du Ritouret et contempler les lampions, baleines, pandas, dragons et autres nénuphars géants conçus par des artisans chinois, venus spécialement de la région de Zigong. Chaque soir, une facette de la Chine ancestrale vous sera délivrée. Voyagez à travers des tableaux uniques et inoubliables façonnés par les artisans chinois, tout en vibrant au son des chants des artistes de l’Opéra de Sichuan.



En continuant votre balade rendez-vous dans le jardin du Daguanyuan pour découvrir l’immense temple de 15 mètres de haut érigé pour l’occasion et admirez les dinosaures du Jurassic entouré d’une faune et flore d’exception.

Un événement qui se veut le plus grand parc de lanternes au monde hors de Chine pour lequel l’organisation n’attend pas moins de 500 000 visiteurs sur les 2 mois du festival. Embarquez pour un voyage fantastique remplie de féérie à quelques kilomètres seulement de Toulouse.