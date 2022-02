Et si vous vous baladiez au cœur de 37 000 m² de plateau de jeux ? De quoi faire rêver petits et grands ! C’est ce que vous propose le Palais des festivals et des congrès de Cannes qui accueille la 35ème édition du Festival international des jeux du 25 au 27 février. Découvrez tous les types de jeux et les meilleurs jeux du moment : grands classiques, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, escape games, jeux de cartes, ateliers créatifs, jeux de construction… Vous trouverez votre bonheur à coup sûr !



Sur place les règles sont simples : découvrez, essayez… et amusez-vous ! Un animateur est présent au niveau des jeux pour vous expliquer les règles et vous offrir la possibilité de jouer sur place. Rencontrez les créateurs, illustrateurs ou éditeurs de vos jeux préférés et échangez avec eux, participez à des tournois, des démonstrations, des animations. Le monde des jeux s’ouvre à vous, à vous de jouer !