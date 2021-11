Du 19 au 21 novembre, Galathéa, le Festival international du monde marin vous propose d’explorer les richesses des mers et océans.

Durant 3 jours, plongez dans l’univers marin avec une quarantaine de stands, des expositions, des animations et ateliers ludiques pour petits et grands. Vivez une expérience sous-marine avec des casques de réalité virtuelle et visionnez des films documentaires époustouflants.

Rencontrez et échangez avec des spécialistes qui vous feront partager leur passion pour la faune et la flore marine et l’importance de les préserver.