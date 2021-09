Depuis 2003, tous les deux ans, le Festival de Loire est devenu un rendez-vous incontournable du mois de septembre à Orléans. Pendant 5 jours, l’ancien port de la ville réunit des centaines de milliers de visiteurs avec plus de 700 mariniers et 500 artistes pour des festivités inoubliables.



Près de 300 animations gratuites vous sont proposées ainsi que des démonstrations accessibles à tous : régates, joutes, lancers de filets de pêche, courses à la rame… Venez découvrir en famille les animations pédagogiques et ludiques à l'honneur cette année.



Pas moins de 500 artistes et 150 exposants vous accueillent afin de vous permettre de découvrir le patrimoine du Val de Loire et du Loiret et de visiter Orléans sous un autre jour.