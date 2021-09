Après l’annulation des concerts des arènes, la ville de Bayonne a annoncé la programmation d’un nouveau festival « Les Arènes chantent » avec trois concerts prévus entre le 18 et le 20 août 2021. Cet événement musical éclectique réunira plusieurs artistes locaux et saura séduire toute la famille puisqu’il propose des prix très attractifs. De plus, des places sont à gagner chaque jour grâce aux commerçants régionaux !



Les trois rendez-vous à ne pas manquer !

Le 18 août à 21 : Les Frangines, connues du grand public grâce au succès de leur premier single « Donnez-moi » et à leur album phare classé disque d’or en 2020. Pour leur première partie interviendra Abdellah Boujajal, un jeune Bayonnais finaliste de The Voice Kids 2020.



Le 19 août à 21h : Ayo, célèbre dans le monde entier depuis son tube planétaire « Down on my knees » de 2006 et récompensée en 2014 de « Meilleure interprète féminine aux Globes de Cristal ». Sibu Manaï, la championne de surf féminin se produira en première partie.



Le 20 août à 21h : trois groupes et artistes basques seront présents. Maialen Errotabehere vous réinterprètera une version acoustique de ses derniers albums. Patxi Garat sera également à l’affiche, en revisitant en Basque les plus grands classiques de la chanson française. Pour finir, vous aurez le plaisir de voir le trio Kalakan sur la scène.



Une jauge de 2000 personnes ayant été fixée, il vous faudra réserver rapidement ! Pour vous y rendre, munissez-vous de votre pass sanitaire ainsi que d’une carte d’identité.