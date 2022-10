56 équipages, 112 participants, 24 modèles, 14 constructeurs et plus de 10 nationalités seront au départ de cette nouvelle édition de la version 100% électrique & hydrogène du Rallye Monte-Carlo. Du jamais vu depuis la création de l’épreuve ! Preuve, s’il en est, de l’attrait de ce nouveau marché des véhicules électriques auprès du grand public.



Cette compétition sportive qui compte pour la très prisée FIA eco Rally Cup, est avant tout une formidable occasion, pour les constructeurs et les préparateurs automobiles, de mettre en avant le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Comme dans toutes les compétions auto de ce type, les pilotes devront réaliser un parcours avec des composé de liaisons. Au programme, 4 étapes entre Valence (Drôme) et la principauté de Monaco. Profitez du passage de la course pour venir admirer les concurrents. Un parcours vallonné qui passera notamment par des sites remarquables tels que le col de la Chaudière dans la vallée de la Roanne ou bien encore la Colle-Saint Michel dans le Haut Verdon.



Particularité de cette édition, les pilotes seront libres de se recharger en journée sur les bornes itinérantes proposées tout au long du parcours ainsi que sur les stations fixes du réseau eborn. Un usage qui change la donne par rapport aux parcs de recharge nocturne proposés jusqu’alors et qui reflète ainsi un mode de consommation « normal » pour ce type de véhicules.

Radio VINCI Autoroutes, partenaire de cette édition, sera une nouvelle fois au départ de la course avec un équipage dédié. Composé de Denis Carreaux et Virginie Decorte, les pilote et copilote représenteront fièrement les couleurs du 107.7 et de Nice Matin au volant de leur BMW I4.



Rendez-vous mercredi 26 octobre à 14h sur l’esplanade du Champ de Mars, à Valence, pour le top départ du E-Rallye de Monte-Carlo 2022.