Chaque année, la ville de Chartres illumine son patrimoine. Chartres en lumières revient du 10 avril 2021 au 1er janvier 2022 pour une nouvelle édition placée sous le signe de la nature ! Retrouvez un spectacle s’inspirant grandement des plantes et des animaux d’herbiers ainsi que des bestiaires médiévaux. Les ponts et lavoirs des bords de l’Eure vous offrent entre autres des conceptions artistiques surnaturelles où dans une nature féérique, animaux et plantes viennent envelopper les aménagements de la ville.



Chaque soir de la tombée de la nuit à 1h du matin*, plongez dans un univers féérique haut en couleurs, en découvrant d'une manière atypique les sites incontournables du cœur de ville. Le temps d’une balade, retrouvez les monuments qui font la renommée de Chartres parés de leurs habits de lumière. Admirez les plus belles scénographies animées sur les lieux emblématiques que sont La cathédrale Notre-Dame, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi le musée des beaux-arts ou bien encore l’église Saint-Pierre. Cet événement qui n’est rien d’autre que la plus grande opération de mise en lumière au monde vous offre l’occasion de profiter de toute la richesse du patrimoine chartrain sous un angle festif.

A noter cette année, que des événements majeurs du Chartres en Lumières tel que le Trail’in Chartres n’auront pas lieu du fait du contexte sanitaire.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette opération d’envergure made in Chartres sur le site officiel www.chartresenlumieres.com.