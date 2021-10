Centenaire Georges Brassens : Sète rend hommage au poète !

Chantez avec la chorale du Centenaire

Vous vous sentez l’âme d’un artiste ? Les 23, 24, 25 et 26 octobre, l’association L’Astrelier vous propose un atelier intitulé « Graff au Gorille ! ». L’objectif ? Réaliser à plusieurs un cadavre exquis des textes de Brassens dans les rues de Sète. Ne manquez pas le festival « 22 Vl’à Georges » spécial Centenaire. Totalement gratuite, cette grande fête populaire organisée par l’association Cap Brassens rend hommage au maître des mots. Pas moins de 45 artistes et 75 concerts sont prévus Place de la République. L’un des temps forts est prévu ce dimanche 23 octobre avec le concert « 100 choristes pour le centenaire ». Les chanteuses et chanteurs des chorales de l’Archipel de Thau dirigés par Juliette Pradelle, interprèteront les plus grands succès de l’homme à la pipe. Bon Centenaire à tous !

Infos pratiques :

Tout le programme du Centenaire de la naissance de Georges Brassens est disponible sur le site de l’office de tourisme de Sète : www.tourisme-sete.com