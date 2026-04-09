Biot et les Templiers : une plongée grandeur nature au cœur du Moyen Âge

Pour sa 10ᵉ édition, « Biot et les Templiers » voit les choses en grand. Cette année, la fête met à l’honneur un thème fort et inédit : « La Femme et le Temple ». Une immersion sensible et documentée pour redonner leur place aux femmes du Moyen Âge, longtemps restées dans l’ombre de l’Histoire. Donatrices, gestionnaires, inspiratrices ou protectrices de l’Ordre, elles seront mises en lumière à travers des spectacles, des conférences et des grandes fresques visuelles. A ne pas manquer, un gigantesque « mapping » historique projeté sur 27 000 m² à travers tout le village, des défilés nocturnes aux flambeaux ou encore des spectacles de feu, véritables temps fort du week-end, au cœur de la nuit biotoise.