Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Biot et les Templiers : une plongée grandeur nature au cœur du Moyen Âge
Du 10 au 12 avril 2026, vivez la 10e édition de « Biot et les Templiers », la plus grande fête médiévale de France dans les Alpes-Maritimes ! La cité des verriers se transforme en un spectaculaire village du 13ᵉ siècle peuplé de chevaliers et de troubadours. Un événement à vivre aussi sur plusieurs aires de l’autoroute A8.
Plongez au cœur du Moyen Âge avec « Biot et les Templiers » du 10 au 12 avril 2026
À peine les portes du village franchies, le décor est planté : palissades de bois, étendards, forges en activité et senteurs d’épices… Pendant trois jours, Biot (Alpes-Maritimes) devient une véritable commanderie templière, fidèle à son histoire médiévale, lorsque l’Ordre du Temple s’y installa en 1209. Avec plus de 500 figurants, 30 troupes venues de 18 pays, des campements reconstitués et 150 heures de spectacles, l’événement s’impose comme un rendez-vous incontournable sur la Côte d’Azur, attirant chaque année plus de 100 000 visiteurs. Un événement unique en France et une immersion totale dans l’histoire médiévale, à travers des animations à vivre en famille.
En 2026, le festival fête ses 10 ans
Pour sa 10ᵉ édition, « Biot et les Templiers » voit les choses en grand. Cette année, la fête met à l’honneur un thème fort et inédit : « La Femme et le Temple ». Une immersion sensible et documentée pour redonner leur place aux femmes du Moyen Âge, longtemps restées dans l’ombre de l’Histoire. Donatrices, gestionnaires, inspiratrices ou protectrices de l’Ordre, elles seront mises en lumière à travers des spectacles, des conférences et des grandes fresques visuelles. A ne pas manquer, un gigantesque « mapping » historique projeté sur 27 000 m² à travers tout le village, des défilés nocturnes aux flambeaux ou encore des spectacles de feu, véritables temps fort du week-end, au cœur de la nuit biotoise.
Chevaliers, troubadours et émotions fortes !
Tout au long du week-end, vous serez invitez à découvrir le Moyen Âge au plus près de la réalité de l’époque. Vivez des tournois de chevaliers et des combats médiévaux, assistez à des spectacles équestres de très haut niveau et déambulez aux côtés de comédiens qui vous embarqueront dans leur univers fait de musique, de magie et de contes. Vous viendrez vivre l’aventure en famille ? Participez à de nombreuses animations gratuites avec vos enfants comme des jeux en bois à construire et d’autres ateliers qui permettront à chacun d’endosser le rôle de chevalier ou de troubadour.
L’événement s’invite aussi sur les aires de l’autoroute A8
Avant même d’arriver à Biot, vous pourrez déjà vous plonger dans l’univers médiéval grâce aux animations déployées sur plusieurs aires de l’autoroute A8. À l’occasion de la fête, l’aire de l’Estérel, l’aire de la Côte d’Azur et l’aire de la Via Julia Augusta se réinventent aux couleurs de « Biot et les Templiers ». Décors médiévaux, mise en ambiance et informations pratiques vous permettront de découvrir l’événement, mais aussi de prolonger le temps de pause pour repartir ensuite en toute sécurité. La prochaine étape ? Le village de Biot pour vivre une expérience médiévale inoubliable !
INFOS PRATIQUES
Lieu : Biot (Alpes-Maritimes)
Accès autoroute : A8, sorties Antibes Est ou Villeneuve-Loubet
Dates : du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026
Horaires : animations en continu de 10h à 18h, grands spectacles en soirée
Entrée gratuite pour l’ensemble des animations
Stationnement :
- Parkings gratuits de grande capacité
- Navettes gratuites toutes les 20 minutes
Infos & programme complet : www.biotetlestempliers.fr