Auvillar : Faites une halte sur la Garonne

Envie d’une escapade à la campagne ? L’autoroute A62 vous emmène jusqu’à la commune d’Auvillar. Ce magnifique village en pays de Garonne de moins de mille habitants vous accueille le temps d’une ballade, ou plus, pour découvrir toutes ses richesses.



Retrouvez ainsi les habitations traditionnelles de cette petite cité, parées de briquettes et de pierres blanches, qui témoignent à elles seules du passé prestigieux d’une cité marchande. Aujourd’hui cadre bucolique, le Port d’Auvillar, a longtemps fait la richesse du village grâce au transport de faïence par la Garonne. L’ancienne place du château offre une vue imprenable aux promeneurs pour admirer le cours d’eau et son panorama. Passé les portes de l'horloge, la très grande halle aux grains circulaire abrite un joli marché dominical, fleuron de la gastronomie locale. L’ambiance y est chaleureuse, le parler fort et franc, les odeurs et les couleurs appétissantes… On y retrouve notamment Valérie, qui produit elle-même ses biscuits traditionnels à base de produits naturels. Ses tuiles et craquants aux noisettes sont irrésistibles et disponibles dans les rayons de l’aire d’autoroute de la Garonne sur l’A62, tout proche de St Nicolas de la Grave.



A noter qu’Auvillar fait partie cette année des 14 villages sélectionnés pour l’émission présentée par Stéphane Bern « Le village préféré des Français », diffusée sur France 3. Une aubaine pour cette petite commune de caractère. Votez dès maintenant pour Auvillar sur le site de France.tv.





