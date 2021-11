Agen à l’heure des rencontres philosophiques Michel Serres

Amener tous les publics vers la philosophie et les savoirs. Telle est l’ambition de la première édition des rencontres Philosophiques Michel Serres - le Savoir rend libre. Du 12 au 14 novembre 2021, Agen, la ville natale du célèbre philosophe accueille trois journées de festival ponctuées de temps forts accessibles au plus grand nombre. Fil conducteur de cette thématique « Les 5 sens » en écho à l’œuvre de Michel Serres.



Une première édition qui met donc en lumière l'un des plus illustres agenais et son fameux livre qui nous rappelle que c’est par nos cinq sens que nous sommes en relation avec les autres et le monde.

Au programme de cette première édition, retrouvez des conférences, des rencontres, des débats, des ateliers-jeunesse (27 ateliers pour les enfants de 6 mois à 13 ans) et même un salon du livre.



Retrouvez sur place des personnalités telles que Étienne Klein, parrain de cette édition qui inaugurera le festival par sa conférence « Le goût du vrai », mais encore le chef cuisinier Hervé This, pape de la gastronomie moléculaire, qui présentera avec Michel Dussau un débat basé sur des expériences culinaires ; La graphiste et styliste Amandine Gallienne abordera quant à elle le thème de la perception des couleurs ; Le célèbre essayiste Raphaël Enthoven interrogera la question des sens dans les Fables de la Fontaine.

…



Participez du 12 au 14 novembre 2021 à ce voyage des sens et de la découverte à Agen !