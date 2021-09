Village de Lamontjoie

Site naturel incontournable de la région, le lac de Lamontjoie est le terrain favori des pêcheurs locaux venant y taquiner la carpe. Profitez donc de votre présence dans cette nature champêtre pour vous essayer, en famille, aux joies saines de la pêche en catégorie « no kill », bien sûr. Et pour cause, avec les 11 postes de pêche que possède le site, vous trouvez sans mal un coin bien à vous. Rapprochez-vous des campings entourant les 13 hectares du lac pour varier les plaisirs et partir en excursion nautique à bord d’un canoë-kayak. D’archéologue sous les remparts du château, vous voilà devenu explorateur et naturaliste ! D’autres embarcations sont également à la location comme l’éternel pédalo, compagnon favori des sorties aquatiques. Des activités qui creusent l’appétit et vous invitent, de retour sur la terre ferme, à vous essayer à quelques spécialités gourmandes de Gascogne, à commencer par la volaille et le foie gras. Après tout, vous êtes aux portes du Gers, en plein cœur du Sud-Ouest.