Les véhicules anciens vous font vibrer ? Découvrez le « Village US » et son exposition de plus de 200 camions vintages légendaires ! Superbement décorés, ces engins de tous les âges défileront le samedi soir entre 19h55 et 21h05. Ne manquez pas l’exposition de trikes, des rodéos mécaniques spectaculaires et des démonstrations de danse country. Durant ces deux jours, une « kids zone » a été aménagée pour accueillir vos enfants sur la place du village et une « relax zone » pour vous permettre de vous reposer. Les 24 Heures Camions ont pensé à tout pour vous permettre de vivre une soirée inoubliable ! Après le défilé, profitez du traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à partir de 22h. Le spectacle sera suivi d’un concert événement. Sur scène, Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler et William du groupe Début de soirée vous feront danser sur leurs tubes inoubliables. La folie des « années 80 » va déferler au Mans pour ces 24 Heures Camions !

Retrouvez l’ensemble du programme .