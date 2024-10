Les 23e Lisztomanias célèbrent « Liszt, l’athlète ! »

Amateurs de musique de classique… et de sport, rendez-vous ce week-end à Châteauroux ! Après avoir accueilli les épreuves de tirs aux Jeux olympiques, la cité berrichonne accueille jusqu’au 23 octobre un événement culturel cette fois : le festival Lisztomanias dédié à Franz Listz. Année olympique oblige, cette 23e édition est placée sous le signe du sport avec comme thème cette année « Liszt, l’athlète ! ». En 10 ans de carrière, le compositeur de génie a en effet donné un millier de concerts et parcouru 100 000 kilomètres. Il a aussi franchi toutes les frontières avec les moyens de locomotion de l’époque… Une véritable prouesse et presque un exploit sportif ! Un parallèle tout trouvé pour célébrer ce « marathonien » de la musique à Châteauroux, ville olympique en 2024.