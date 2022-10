Traversez le jardin via l’allée principale, et accédez ensuite à la pinède. Ici, il flotte une ambiance de forêt d’arrière-dune. Les pins ordonnés sur une trame régulière surplombent des lignes de graminées et de végétaux persistants, comme dans un sous-bois réinterprété. Cette pinède s’étend sur 4 rectangles. Le premier d’entre eux intègre les jeux pour enfants, bien visibles depuis la pelouse. Dans les autres rectangles, des tables de pique-nique prennent place au milieu des plantations. Chacune est reliée à un chemin secondaire qui s’étend vers le parking en traversant des dunes. Admirez ces étendues qui prennent place de part et d’autre de la route. Accessibles depuis l’espace pique-nique, elles sont traversées par plusieurs chemins et sont recouvertes de sable. Selon la saison, vous pourrez même apercevoir des oyats, ces plantes caractéristiques des dunes et des bords de mer. Sentez-vous cet avant-goût de plage et de mer sur votre trajet ?