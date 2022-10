Un jeu de terrasses et de bois qui se fond dans le paysage

Première chose à faire lorsque vous arrivez sur l’aire : prendre le temps ! Bidirectionnelle, l’aire-jardin des Causses du Lot est accessible dans les deux sens de circulation. Vous pouvez même la rejoindre en dehors de l’autoroute. A l’arrière du bâtiment commercial, admirez d’abord l’impressionnante structure constituée de béton et de bois. Une véritable prouesse architecturale ! Pour l’architecte Bruno Mader, son concepteur, « le bâtiment se fond dans l’environnement paysager, à l’image d’un jardin habité ». Observez les piles de béton qui traversent la terrasse et rejoignent la pergola. Aux beaux jours, cette armature aérienne en bois se recouvre de vigne vierge et de glycine et protège ainsi les parois vitrées de la chaleur. Descendez ensuite vers les terrasses paysagées. Chacune offre un aperçu du paysage environnant, allant de la lande aux jardins de lavande, en passant par les platanes et les vergers. Pour poursuivre la visite, un monumental escalier de pierre permet de rejoindre le plan d’eau situé en contrebas.