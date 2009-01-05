Parmi les ouvrages d’art de l’A89 visible depuis l’aire, le viaduc du Chavanon se distingue par son audace architecturale et son innovation technologique. Reliant les communes de Merlines, en Corrèze, et de Messeix, dans le Puy-de-Dôme, le viaduc construit entre 1997 et 2000, ouvre une porte entre les régions du Limousin et d’Auvergne. Franchissant la rivière du Chavanon et sa vallée, il s’insère discrètement et harmonieusement dans ces paysages vallonnés. L’innovation principale tient au choix de la suspension de l’ouvrage. Un double câble central soutient le tablier, donnant à ce viaduc une grâce singulière, tout en offrant aux automobilistes une vue dégagée sur leur environnement. Grâce aux panneaux pédagogiques installés sur l’aire, vous apprendrez aussi que la construction de l’ouvrage a été réalisée grâce à la méthode dite « Tarzan », une technique de lançage particulière permettant la meilleure intégration paysagère possible.



Offrez-vous une pause sur l’aire du Chavanon - aire des « Présidents » - et plongez dans l’aventure de ce grand projet qui montre le rôle essentiel et durable du réseau autoroutier au service des territoires.