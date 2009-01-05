Aires remarquables
Découvrez l’aire des "Présidents" sur l’autoroute A89
Sur l’autoroute A89, l’aire du Chavanon met à l’honneur Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing. Une silhouette et un parcours artistique et pédagogique rendent hommage aux « pères fondateurs » de cet axe structurant entre Lyon et Bordeaux, qui a participé au désenclavement du centre de la France.
Une silhouette et un « parcours des Présidents » à découvrir sur l’aire du Chavanon sur l’A89
Sur l’autoroute A89, l’aire du Chavanon rend hommage à Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac. Une silhouette originale des deux présidents de la Ve République et un parcours artistique rendent hommage aux « pères fondateurs » de cet axe majeur qui relie Lyon à Bordeaux. Au niveau de la commune de Merlines (Corrèze), près du viaduc qui relie le Puy-de-Dôme et la Corrèze, profitez de votre pause pour vous replonger dans l’histoire passionnante de ce grand projet d’aménagement du territoire. En 1975, le « plan Massif central » est lancé par le Président Valéry Giscard d’Estaing. Douze ans plus tard en 1987, Jacques Chirac alors Premier ministre arrête le grand schéma directeur routier national. Deux programmes majeurs qui ont permis la réalisation de l’A89 et qui lui valent - encore aujourd’hui - le nom « d’Autoroute des Présidents ».
Deux présidents à l’honneur qui ont œuvré pour le désenclavement du territoire
Dès votre arrivée sur l’aire, vous serez saisis par ces deux silhouettes monumentales et familières évoquant Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing. Un hommage aux deux hommes politiques français qui, par leur vision et leur ténacité, ont œuvré au désenclavement et au développement économique des territoires du centre de la France, et plus particulièrement le Puy-de-Dôme et la Corrèze, leurs terres d’origine. L’œuvre est signée Pascale et Thierry Delorme, déjà auteurs de plusieurs parcours artistiques sur le réseau VINCI Autoroutes (voir encadré). Six panneaux pédagogiques complètent le dispositif. Vous y découvrirez, en textes et en images, l’histoire de cette autoroute structurante qui permet aujourd’hui au Massif central d’être relié aux différentes façades du pays et d’être traversé par cette Transeuropéenne, axe vital pour la logistique et le transport de marchandises en Europe.
Le viaduc du Chavanon, figure de proue de l’A89
Parmi les ouvrages d’art de l’A89 visible depuis l’aire, le viaduc du Chavanon se distingue par son audace architecturale et son innovation technologique. Reliant les communes de Merlines, en Corrèze, et de Messeix, dans le Puy-de-Dôme, le viaduc construit entre 1997 et 2000, ouvre une porte entre les régions du Limousin et d’Auvergne. Franchissant la rivière du Chavanon et sa vallée, il s’insère discrètement et harmonieusement dans ces paysages vallonnés. L’innovation principale tient au choix de la suspension de l’ouvrage. Un double câble central soutient le tablier, donnant à ce viaduc une grâce singulière, tout en offrant aux automobilistes une vue dégagée sur leur environnement. Grâce aux panneaux pédagogiques installés sur l’aire, vous apprendrez aussi que la construction de l’ouvrage a été réalisée grâce à la méthode dite « Tarzan », une technique de lançage particulière permettant la meilleure intégration paysagère possible.
Offrez-vous une pause sur l’aire du Chavanon - aire des « Présidents » - et plongez dans l’aventure de ce grand projet qui montre le rôle essentiel et durable du réseau autoroutier au service des territoires.
Une nouvelle création artistique sur le réseau VINCI Autoroutes
Le parcours des Présidents, déployé sur l’aire du Chavanon sur l’A89, est la 6e création de Pascale et Thierry Delorme, après celles dédiées à Pierre Perret, entre Bordeaux et Montauban (A62), Claude Nougaro, entre Toulouse et Narbonne (A61), ainsi qu’à Georges Brassens, Charles Trenet et Boby Lapointe, toutes trois situées entre Montpellier et Narbonne (A9).
L’A89, un grand projet d’aménagement du territoire
Elle est un trait d’union entre l’Océan Atlantique et les Alpes. Parfois appelée « grande transversale », l’A89 est la dernière grande autoroute construite en France. Imaginée comme un puissant outil de désenclavement du territoire, cet axe de 550 km met Lyon à un plus de 5 heures de route (seulement) de Bordeaux. Appelée aussi « autoroute des Présidents », elle doit son existence à la volonté et la ténacité de ses pères fondateurs, Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing.
Découvrez l'histoire de cette autoroute dans ce nouveau podcast de la collection Rétrotoroute.