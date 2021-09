Comment préparer sa voiture avant un trajet sur autoroute ?

Vérifiez certains points de contrôle indispensables avant de prendre la route.



Gonflage et usure des pneus :

Des pneus sous-gonflés ou usés peuvent entraîner un éclatement à l’origine de nombreux accidents sur autoroute. Ils provoquent également une surconsommation de carburant source de pollution. Pensez à les vérifier régulièrement.



Niveau du liquide moteur :

Si votre jauge indique un niveau d’huile insuffisant il est indispensable d’en remettre directement pour éviter toute casse moteur.

Clignotants, phares et rétroviseurs :

Vérifiez leurs bons réglages et fonctionnement. Ils vous permettent de voir et d’être bien vu par les autres automobilistes.



Enfin le chargement de votre véhicule est important pour vous assurer un voyage en toute sécurité et sans surconsommation de carburant. Pensez à bien équilibrer et solidement attacher les objets transportés sur les galeries ou les porte-vélos. Leur fixation devra être vérifiée à chacune de vos pauses sur aires.

Pour rappel, les objets encombrants ne peuvent dépasser que de 3 mètres au maximum l’arrière de votre véhicule.



L’intérieur de votre habitacle devra également faire preuve d’une attention toute particulière lors de son chargement. En cas de freinage brusque, les objets présents deviennent de véritables projectiles. Lors d’un choc à 60km/h une bouteille d’eau devient un projectile de 60kg. Pensez donc à charger au maximum votre coffre avec les objets lourds ou dangereux.

