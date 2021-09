Conseils et bonnes pratiques avant de prendre la route

L’alcool et les drogues transforment votre comportement sans que vous en ayez forcément conscience.



- Rétrécissement du champ visuel : tout ce qui entre dans votre champ de vision latéral sera altéré. Cela est particulièrement dangereux à l’abord de croisements où véhicules et piétons venant de côté seront mal perçus.



- Diminution des réflexes : les automatismes sont diminués et les gestes mal coordonnés. Le temps de réaction avant un freinage s’allonge dès 0.5g d’alcool dans le sang d’où l’importance d’avoir un éthylotest dans son véhicule pour vous permettre de contrôler votre taux d’alcoolémie.



- Altération de l’appréciation des distances : la perception des distances est modifiée, ce qui peut impliquer des jugements de conduite inappropriés comme lors d’un croisement ou un cédez le passage.



- Fatigue et somnolence : l’alcool et certaines drogues diminuent fortement la résistance à la fatigue. L’effet euphorisant du départ laisse rapidement la place à une sensation de lassitude et un risque accentué de somnolence.



Les médicaments peuvent également avoir cet effet. Si vous prenez des médicaments et que vous êtes amené à conduire, vérifiez que ceux-ci sont compatibles. Pour cela regardez sur la boite si un pictogramme indiquant un niveau de vigilance à respecter avant de conduire est représenté.