Comment éviter la somnolence sur autoroute ?

Si vous présentez l’un de ces signes, il est urgent de faire une pause en vous arrêtant sur la première aire.

Le saviez-vous ? Il y a une aire en moyenne tous les 15 km, soit toutes les 7 minutes sur autoroute. Si vous êtes fatigués, arrêtez-vous, même si vous êtes bientôt arrivés à destination.



Comment réussir votre pause sur autoroute ?

Garez-vous dans un endroit calme et installez-vous confortablement. Mettez votre téléphone en mode silencieux et programmez une alarme 15 ou 20 minutes plus tard. Fermez les yeux, respirez tranquillement et relâchez-vous. Au réveil, pensez à vous hydrater (buvez éventuellement un café), faites quelques pas et étirez-vous avant de reprendre le volant.



