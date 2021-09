3. Tout le monde réagit de la même façon face à l’alcool

FAUX. Cela dépend de votre état de santé (fatigue, stress, si vous fumez ou non) et de votre corpulence. Les effets de l’alcool seront notamment différents selon que vous êtes un homme ou une femme. En moyenne, le taux d’alcool dans le sang augmente de 0,20 g à 0,25 g à chaque verre consommé. Attention, ce taux peut grimper à 0,30 g si vous êtes une femme ou de corpulence plutôt mince.



Par exemple : Vous êtes un homme en bonne santé d’environ 70 kg et vous avez bu 4 verres de vin ? Vous devez attendre au moins 2 heures 30 voire 3 heures après l’absorption du dernier verre avant de prendre la route. Prévoyez environ 30 minutes en plus si vous êtes une femme ou de corpulence plutôt mince.



4. Boire un café salé ou avaler une cuillère d’huile permet de récupérer plus vite

FAUX. Il n’existe aucun « truc » permettant d’éliminer l’alcool plus rapidement. Votre taux d’alcool maximal est atteint ¼ d’heure après avoir bu si vous êtes à jeun et 1 heure après avoir bu au cours des repas. Le taux d’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d’alcool par litre de sang en une heure. La seule solution ? Attendre plusieurs heures avant de prendre la route.



5. Conduire en ayant bu multiplie le risque d’accident

VRAI. Vous conduisez avec 0,5 g/l d’alcool dans le sang ? Sachez que le risque d’accident est multiplié par 2. Ce risque est même multiplié par 10 si votre taux d’alcoolémie équivaut à 0,8 g/l. Conduire dans un état alcoolique entraîne une mauvaise perception de la vitesse et des distances de sécurité. L’alcool favorise aussi la somnolence, première cause d’accidents mortels sur autoroute.