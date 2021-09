Trajet sur autoroute : la sécurité à l'intérieur du véhicule

1. J’attache ma ceinture de sécurité

Avant votre trajet sur autoroute, pensez à boucler votre ceinture de sécurité. La règle vaut pour tous les occupants, à l’avant comme à l’arrière. Le port de la ceinture est obligatoire pour les enfants de plus de 10 ans. Les enfants de moins de 10 ans ou mesurant moins d’1,35 mètres doivent voyager dans un dispositif spécifique de retenue. Retrouvez ici tous nos conseils pour voyager avec vos enfants en toute sécurité.



Le saviez-vous ?

1,4 % des occupants de véhicules légers ne sont pas attachés et 20 % des tués n’ont pas bouclé leur ceinture, selon les chiffres clés concernant les accidents mortels publiés par l’ASFA en 2018.



Que risque t-on à voyager sans ceinture de sécurité sur autoroute ?

Attacher sa ceinture de sécurité est vital et obligatoire. Sans ceinture, les occupants d'un véhicule s'exposent à venir heurter l'habitacle ou le pare-brise, voire à être éjectés en cas d'accident ou de renversement du véhicule. En camping-car aussi, l'ensemble des passagers doivent être assis et attachés.



Que dit la loi ?

Au volant, en cas de non-respect du port de la ceinture, vous vous exposez à une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points sur votre permis de conduire.

2. Je mets mon clignotant quand je change de voie

Avant de changer de voie sur autoroute, pensez à mettre votre clignotant. N’oubliez pas qu’il est le seul outil de communication entre vous et les autres conducteurs ! En changeant de file, vous n’êtes pas prioritaires :

1. Vérifiez dans vos rétroviseurs que la voie est libre

2. Signalez votre manœuvre en utilisant vos clignotants



Un rappel important :

Sur autoroute, on roule à droite ! La voie de gauche doit rester libre et n’être utilisée que pour les dépassements ou si la voie de droite est encombrée. Pour en savoir plus, cliquez ici. Il est par ailleurs interdit de dépasser par la droite.