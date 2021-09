Camping-cars : 5 conseils pour conduire en toute sécurité

1. Adaptez votre vitesse

La vitesse que vous devez adopter dépend du gabarit de votre camping-car :

En dessous de 3,5 tonnes : vous n’êtes soumis à aucune limitation particulière. La vitesse sur autoroute est limitée à 130 ou 110 km/h. Votre vitesse est également limitée par temps de pluie, dans les bretelles de sorties et dans les zones de travaux.

Au-delà de 3,5 tonnes (ou si vous tractez une remorque de plus de 750 kg) vous devez adopter les limitations imposées aux poids lourds, soit 90 km/h sur autoroute.