Que faire en cas d’accident sur autoroute ?

La priorité, si vous êtes impliqué dans un accident sur autoroute, est de vous mettre en sécurité ainsi que les occupants de votre véhicule, puis d’alerter les secours. Par conséquent et quand cela est possible, vous devez :

1. Allumer vos feux de détresse afin de prévenir les autres véhicules

2. Si vous le pouvez, garer votre véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence

3. Sortir du véhicule, enfiler votre gilet haute visibilité et vous placer derrière la glissière de sécurité



Rejoignez ensuite la borne orange la plus proche (il y en a tous les 2 km environ) ou utilisez la fonction « SOS » de l’application Ulys (disponible sur App Store et Google Play) afin de pouvoir être géolocalisé immédiatement.